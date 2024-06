Conférence

Marcher, habiter, manger, boire… sont autant de risques que nous prenons tous les jours. Quels risques présents et à venir ? Comment les connaître et les comprendre ? Quels impacts ont-ils sur nos modes de vie ?

Les sociétés modernes sont confrontées à des risques nouveaux, alors même que se développe une tendance à tout contrôler. Nos habitudes alimentaires évoluent vers des produits transformés, nos modes de consommation épuisent les ressources, et la nature se rappelle à nous régulièrement : cyclones, volcans, séismes, tsunamis… L’acceptation des risques devient plus faible à une époque où l’Homme s’éloigne de la nature et croit la maîtriser. Ces bouleversements génèrent des questionnements et des angoisses sur les risques encourus.