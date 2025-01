Podcast

Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste : son courage et ses efforts ont permis la réussite de ses études ! Et cet ami virtuose de la clarinette. Ses parents ont eu le bon goût de repérer son oreille musicale alors qu’il était tout petit. Une réussite « méritée » ? Dans cette nouvelle émission du Labo des savoirs, nous allons peut-être bousculer quelques convictions : et si on se délivrait ensemble de la notion de “mérite” ?