Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Audrey Fella et Frédérique Lemarchand, l’une est historienne et essayiste et a beaucoup écrit sur la spiritualité et l’autre artiste-peintre poétesse. Aujourd’hui, avec Audrey et Frédérique approchons-nous des mystères de l’âme et du souffle de vie. Plongeons au plus profond de nous-même. Et ensemble, tentons de toucher du doigt le souffle le miracle.