Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Christophe André, célèbre médecin psychiatre expert en méditation et l’un des chefs de file des thérapies comportementales et cognitives en France. « S’estimer »…serait-ce le lien vivant entre soi et soi ? L’estime de soi regroupe la façon dont on se voit, dont on se juge, mais aussi et surtout, dont on se traite. C’est la manière, forcément intime et personnelle, dont nous habitons et faisons vivre notre rapport à nous-même. Christophe André poursuit dans son nouveau livre « S’estimer et s’oublier » aux éditions Odile Jacob, l’exploration d’une dimension psychologique capitale pour mieux vivre. « S’estimer et puis s’oublier » afin d’harmoniser sa relation à soi et au monde : c’est de cela dont il s’agit aujourd’hui.