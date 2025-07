Podcast

Stress chronique, peurs enfouies, émotions réprimées, fatigue intérieure… Et si la plus grande urgence était de revenir à soi ? Dans ce monde où tout va trop vite, nous avons parfois oublié comment écouter notre cœur, notre corps, notre petite voix intérieure. Dans cet épisode lumineux, @MaudAnkaoua, romancière à succès, coach et conférencière, nous invite à un véritable voyage initiatique du mental au cœur. Comment passer de la peur à l’amour ? Comment apaiser nos blessures, retrouver l’unité, et habiter pleinement l’instant présent ? Avec des outils concrets et des mots qui touchent juste, elle nous guide vers un changement de fréquence intérieure.