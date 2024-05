Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Franck Lopvet auteur, conférencier et penseur contemporain et Arnaud Le Canu, chef d’entreprise. Grandir, changer, se transformer, devenir la meilleure version de nous-même… Autant de termes qui peuvent être pris comme des injonctions, notamment dans l’univers du développement personnel. Loin de ça, Franck Lopvet nous renvoie sans cesse à notre plus grand pouvoir : celui de choisir de faire le pas de côté et d’élargir notre point de vue. Ill est accompagné d’un invité surprise, Arnaud Le Canu, son “Agent de Sorcier” qui chemine avec lui et surtout aide leur public à gagner en autonomie. Avec eux, nous allons nous poser la question de nos résistances face au changement… Qu’est-ce qui fait qu’on aimerait changer mais qu’on ne change pas ?