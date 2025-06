Podcast

Solitude subie, isolement social, écrans omniprésents, perte de repères intérieurs… Et si nous avions perdu le lien le plus essentiel : celui avec nous-mêmes ? La psychologue clinicienne Marie de Hennezel et Alexandre Dana nous invitent à repenser notre rapport à la solitude, souvent confondue avec l’isolement.Comment transformer la solitude en alliée ? Comment en faire un espace fertile d’introspection, de créativité et de lien à l’âme ? À travers des pistes concrètes et une vision profondément humaniste, Marie de Hennezel redonne à la solitude ses lettres de noblesse.