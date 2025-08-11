Pollution sonore, agitation constante, surcharge mentale… Et si le véritable luxe aujourd’hui, c’était le silence ? Anne Ghesquière reçoit Stéphanie Bodet, auteure et ancienne championne d’escalade, pour explorer l’impact des bruits artificiels sur notre équilibre intérieur et redécouvrir la puissance du silence. Pendant trois semaines, Stéphanie s’est retirée seule en pleine nature, dans une cabane en Ariège, pour faire l’expérience du vide et de la solitude. Quelles révélations naissent dans cet espace de calme ? Comment se reconnecter à soi quand le monde extérieur hurle ? À travers ce récit intime et poétique, elle nous invite à apprivoiser l’ennui, la lenteur, la nuit, et à faire du silence un allié pour se recentrer.