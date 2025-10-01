Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Oser échouer : pourquoi ? Si l’échec est difficile à accepter, il peut aussi être libérateur. « Twist » se penche sur ces ratages qui stimulent...

Documentaire L’énigme de la mort Comment ont évolué nos représentations de la mort alors que nous vivons dans une modernité toujours plus technologique ? Nous...

Conférence Prise de décision et addiction Pourquoi persistons-nous à consommer un produit comme la cigarette malgré ses conséquences négatives largement démontrées ?La pathologie de l’addiction,...

Podcast Ce que les autres nous révèlent de nous même Quel impact les autres ont-ils sur nous ? Pourquoi ne « sentons »-nous pas parfois une personne alors que c’est la...

Podcast Prise de décision : écoutons nos émotions Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...

Conférence Les autres, puissante source de motivation Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...

Conférence C’est vrai ce mensonge ? En prenant la peine d’écouter et de décoder les comportements des gens, nous comprenons qui ils sont réellement. Tout...

Podcast Les bienfaits psychiques et émotionnels des mots Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...

Podcast Qu’est-ce que le syndrome du « sauveur blanc » ? Se mettre en scène sur les réseaux sociaux ou ajouter une ligne à son CV : les intentions derrière...

Documentaire Le miroir des émotions Comment les émotions traversent les enfants ? Comment, au final, les structurent-elles ? Comment l’enfant les traverse-t-il ? Incapable...

Documentaire La révolution de l’esprit D’où vient la maladie ? Quelle est l’influence de nos pensées sur notre corps ? Que peut-on espérer des...

Documentaire L’importance de l’amitié Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...

Conférence En quête d’émotions Les émotions, ces mouvements intérieurs qui nous traversent, façonnent notre quotidien d’une manière souvent mystérieuse. Si certaines, comme la...

Documentaire L’attraction sexuelle A la découverte du pouvoir de l’attraction sexuelle et du comportement qu’il induit sur les amants : sans doute...

Documentaire Et si on ne faisait pas son deuil ? Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...

Documentaire Laisse-toi séduire ! Consciente ou non, la séduction joue un rôle indéniable dans nos rapports aux autres. Sur quels mécanismes repose-t-elle ? Comment...

Documentaire Le prix à payer : célèbres et puissants, ils se confient à Gérard Miller Quel est le prix à payer pour devenir riche et célèbre ? Une question à laquelle six personnalités différentes...

Documentaire Un an chez les fous les plus dangereux Un reportage fort, parfois perturbant, qui permet de mesurer la souffrance des malades mais aussi le quotidien difficile du...