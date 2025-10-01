Si l’échec est difficile à accepter, il peut aussi être libérateur. « Twist » se penche sur ces ratages qui stimulent...
Comment ont évolué nos représentations de la mort alors que nous vivons dans une modernité toujours plus technologique ? Nous...
Pourquoi persistons-nous à consommer un produit comme la cigarette malgré ses conséquences négatives largement démontrées ?La pathologie de l’addiction,...
Quel impact les autres ont-ils sur nous ? Pourquoi ne « sentons »-nous pas parfois une personne alors que c’est la...
Pendant longtemps, “décision” rimait avec “raison”, et se laisser envahir par ses émotions était signe de faiblesse, de mauvais...
Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...
En prenant la peine d’écouter et de décoder les comportements des gens, nous comprenons qui ils sont réellement. Tout...
Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple...
Se mettre en scène sur les réseaux sociaux ou ajouter une ligne à son CV : les intentions derrière...
Comment les émotions traversent les enfants ? Comment, au final, les structurent-elles ? Comment l’enfant les traverse-t-il ? Incapable...
D’où vient la maladie ? Quelle est l’influence de nos pensées sur notre corps ? Que peut-on espérer des...
La psychologue Clémence Prompsy, fondatrice du cabinet Kidz et Family, revient avec nous sur les problématiques liés au jeu....
Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...
Les émotions, ces mouvements intérieurs qui nous traversent, façonnent notre quotidien d’une manière souvent mystérieuse. Si certaines, comme la...
A la découverte du pouvoir de l’attraction sexuelle et du comportement qu’il induit sur les amants : sans doute...
Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...
Consciente ou non, la séduction joue un rôle indéniable dans nos rapports aux autres. Sur quels mécanismes repose-t-elle ? Comment...
Quel est le prix à payer pour devenir riche et célèbre ? Une question à laquelle six personnalités différentes...
Un reportage fort, parfois perturbant, qui permet de mesurer la souffrance des malades mais aussi le quotidien difficile du...
Guide, force invisible, mission d’âme, intuition… Et si nous n’étions jamais vraiment seuls au moment de prendre une décision...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site