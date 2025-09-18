Conférence

En 1967 Martin Seligman démontre que des chiens conditionnés à subir des électrocutions dont il sont totalement impuissants à les moduler ou les éviter vont se prostrer et ne tenteront même pas de s’évader si on on ouvre leur cage. Ce paradigme appelé « Impuissance apprise » (Learned Helplessness) fut immédiatement développé et étendu pour contrôler les humains .

Dans cette conférence nous présentons les plus importantes expériences qui ont fondé le paradigme de l’Impuissance apprise, du rat au chien jusqu’à l’humain en passant par le macaque, et nous étudions en quoi le paradigme désormais supérieur de l’Optimisme appris, également développé par Seligman à la fin de sa carrière, permet décisivement de le transcender.