Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La santé mentale tend à ne plus être tabou, elle est même devenue incontournable. Grâce à ces documentaires, vous pouvez en apprendre plus sur le sujet.

La santé mentale nous concerne tous. On a tous, dans notre entourage, au moins une personne qui souffre ou a souffert d’un trouble mental. Un parent dépressif, un frère qui souffre d’anxiété, une petite amie bipolaire… Nous sommes confrontés tous les jours au phénomène. Pourtant, même si on en parle de plus en plus, la santé mentale est encore perçue comme tabou. Peu de gens mesurent vraiment l’ampleur du problème et très peu savent comment réagir face à cela. Pour mieux comprendre les réalités et les enjeux de la santé mentale, voici 5 documentaires instructifs sur le sujet.

Génération d’anxieux

Dans Génération d’anxieux, la réalisatrice canadienne Stéphanie Couillard dresse le portrait d’une génération dévastée par l’anxiété. Elle s’intéresse à la jeune génération québécoise, dont 15 à 20% souffrent de troubles d’anxiété au moment de la réalisation de ce documentaire.

Génération d’anxieux, c’est une série de témoignages émouvants qui explore les causes de l’explosion de l’anxiété chez les enfants et les jeunes, parmi lesquelles il y a la pression scolaire, la performance, la surprotection parentale, les changements sociaux et autres. Les interventions d’experts offrent quant à elles des pistes de solution pour détecter, traiter et parfois même prévenir l’anxiété.

Au Canada, l’anxiété et les troubles de la santé mentale en général constituent une préoccupation majeure. Parmi les nombreuses initiatives mises en place pour réduire l’explosion de la crise de santé mentale, il y a mindmend.co qui a pour objectif d’apporter son aide aux canadiens désireux de prendre soin de leur santé mentale et de leur bien-être général. Au-delà de pointer du doigt le problème, l’organisation propose des solutions à travers du contenu spécialisé et instructif, ainsi que des remèdes naturels et efficaces.

Santé mentale, briser le tabou

“Santé mentale, briser le tabou » est une initiative du gouvernement français qui a pour objectif de libérer la parole et de faire évoluer les mentalités sur la santé mentale. Le documentaire a été réalisé par M6 et est diffusé sur la chaîne de télévision. Ce qui fait la particularité de ce documentaire, c’est son orientation.

En France, plus d’un français sur cinq est concerné par des troubles psychiques, soit plus de treize millions de personnes. Le documentaire s’inscrit donc dans un contexte sociétal fort, puisque la santé mentale est la grande cause nationale. Le documentaire adopte aussi un angle mixte. En interviewant à la fois célébrités et anonymes, il met l’accent sur le fait que les troubles mentaux n’ont pas de préférence sociale. Tout le monde peut en souffrir et tout le monde est concerné.

À travers leurs témoignages, vous découvrirez leur vécu, leur souffrance, le tabou, la stigmatisation, la peur, mais aussi l’espoir, la reconstruction, la guérison. Ce documentaire, éditorialisé film-manifeste, a surtout vocation d’éduquer et de sensibiliser.

Il ventait devant ma porte

Ce documentaire canadien sur la santé mentale porte la signature de Pierre Goupil. Le cinéaste, lui-même atteint de troubles bipolaires, y raconte son rapport à la maladie. Coréalisé avec Rénald Bellemare, le documentaire revient sur les expériences personnelles de Goupil, notamment ses crises psychotiques, ses hospitalisations et les répercussions sur sa vie d’artiste.

Sans filtres et sans fioritures, il se dévoile. Il raconte sa maladie qu’il considère à la fois comme un fardeau et un don, puisqu’elle nourrit sa créativité. Le documentaire porte aussi sur les liens sociaux. Pierre Goupil y démontre comment l’amitié, la solidarité et une communauté peuvent aider à gérer la maladie et à guérir. C’est un documentaire authentique, intéressant et très instructif à suivre absolument.

My Mind & Me

My Mind & Me, c’est le portrait intime et pas toujours flatteur de Selena Gomez. Elle y dévoile à cœur ouvert sa lutte contre les maladies mentales pendant six longues années de sa vie. Dans le documentaire réalisé par Alek Keshishian, on voit une Selena Gomez plus humaine, vulnérable, mais courageuse.

Le documentaire traite de sujets comme l’impact de la célébrité sur le bien être mental, la bipolarité, la solitude malgré la célébrité, la pression et la dépression, le sentiment d’échec. Selena Gomez y livre aussi son processus de guérison tant pour sa maladie auto-immune que pour les troubles mentaux dont elle souffre.

Dans ma tête

Comment les jeunes gens vivent leurs troubles psychiques au quotidien, c’est ce dont il est question dans le documentaire “Dans ma tête”. Il a été développé par FranceTV Slash et TV5Monde, et réalisé par Les Hauts-parleurs avec les conseils du chef de service en psychiatrie à l’hôpital Albert Chenevier AP-HP, Antoine Pelissolo.

C’est une série de 10 épisodes qui retrace les combats de 10 jeunes atteints de troubles psychiques, notamment l’anorexie, le mal-être, la phobie scolaire, la dépression, la bipolarité et autres. Océane Lerouge, journaliste et présentatrice du documentaire, y donne la parole à chacun d’eux pour exprimer avec ses propres mots ce qu’il vit au quotidien, ses luttes et solutions pour s’en sortir.

Dans chacun de ces documentaires, on découvre chaque histoire racontée avec un courage inouï et une volonté de briser les tabous autour des troubles de santé mentale. Que ce soit les célébrités, les personnes lambda, les adolescents ou les jeunes, chacun à sa manière vous en apprend sur les réalités multiples de ce mal invisible, mais bien réel.