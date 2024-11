Podcast



Folie et créativité vont souvent de pair suggère Diderot. De cette idée, Raphaël Gaillard, psychiatre et expert judiciaire, a tiré le livre « Un coup de hache dans la tête. Folie et créativité » qui entraîne le lecteur dans son quotidien de psychiatre autant que dans le monde de la médecine et des artistes pour interroger les rapports entre créativité et troubles mentaux.

Son propos pourrait se résumer ainsi : les mutations génétiques entraînant des troubles mentaux concernent les mêmes gênes que ceux en lien avec la créativité. Pour Raphaël Gaillard, « il y a un mystère dont il faut rendre compte, c’est celui de l’extraordinaire fréquence des troubles mentaux ». Or selon lui, si ces troubles sont présents partout dans le monde, c’est probablement parce qu’ils sont liés à ce qui fait de nous des êtres humains, notre capacité à recréer le monde en pensée.

Olivia Gesbert invite à sa table ce médecin psychiatre qui dirige le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’hôpital Saint-Anne et de l’Université de Paris.