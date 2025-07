Podcast

Faut-il croire au destin ? Comment nourrir son intuition au quotidien ? En quoi les vibrations musicales et olfactives peuvent-elles nourrir notre créativité ? Toutes deux créatrices, entrepreneuses, mamans, la chanteuse et artiste Natasha St-Pier et Valérie Demars, fondatrice et nez de la Maison de parfums naturels Aimée De Mars, ont choisi de briser les étiquettes en explorant leur sensibilité, leur spiritualité et leur intuition, avec conviction, pour se réinventer sans cesse. De leur rencontre est née une toute nouvelle fragrance, un parfum de pluie de roses et de fleurs blanches, alliée à la puissance du Oud et à la force du Cèdre qui s’appelle Natasha. Découvrez cette conversation à trois voix au cours de laquelle Natasha St-Pier nous a fait l’immense plaisir d’improviser deux couplets et qui s’achève par son interprétation de sa chanson préférée de Noël !