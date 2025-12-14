Ressources Dans la même catégorie

Conférence Penser nos organisations pour éteindre les incendies C’est en entendant Pierre Rabhi parler du petit Colibris qui goutte après goutte a héroïquement lutté contre l’incendie que...

Documentaire L’art de la légèreté Est-ce compliqué de lâcher prise ? Dans sa tête, dans l’art ? « Twist » vibre toute une nuit sur les...

Documentaire Moi et la schizophrénie La schizophrénie fait peur – non seulement aux personnes concernées qui souffrent d’hallucinations, se sentent menacées et persécutées, mais aussi...

Podcast Comment sortir du chaos ? En quoi notre époque est-elle chaotique ? Comment cela nous impacte-t-il ? Que faire quand on se sent submergé...

Podcast Faut-il en finir avec la culpabilité ? De quelle manière la culture chrétienne a-t-elle contribué à l’instauration d’un climat de culpabilité ? En quoi ce sentiment...

Conférence L’enfance au temps du coronavirus : impact d’une pandémie L’enfance, cette période essentielle de construction et de découverte, a été profondément marquée par la pandémie de coronavirus. Les...

Conférence Conserver son esprit critique face à la dimension des possibles Conserver son esprit critique face à la dimension des possibles revient à cultiver une vigilance intellectuelle dans un monde...

Documentaire Fou et fier de l’être ! Le 10 octobre 2019, des personnes atteintes dans leur santé psychique ont défilé tête haute lors d’une marche des...

Conférence Voyage à travers la foule La foule est un objet de mystères, elle fait peur et semble incontrôlable. Mehdi Moussaïd, chercheur en science cognitive,...

Documentaire Silence brisé Ce documentaire Un documentaire réalisé par Sylvie Cozzolino s’intéresse aux victimes d’actes pédophiles, il lève le voile sur le...

Podcast Yannick Roudaut : la résignation n’est pas une option rationnelle Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se...

Podcast Se réinventer en écoutant son intuition Faut-il croire au destin ? Comment nourrir son intuition au quotidien ? En quoi les vibrations musicales et olfactives...

Documentaire Le marketing de la folie Le marché des psychotropes rapporte gros.rnL’alliance entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques leur a permis de réaliser plus...

Documentaire Le bénévolat rend heureux Le bénévolat, ça pourrait être complètement ringard dans une société centrée sur l’individu… or il se porte bien en...

Podcast Les thérapies cognitives et comportementales Nous allons découvrir ensemble en quoi la psychologie est avant tout scientifique, même pour cette discipline et pratique complexe...

Documentaire L’enfermement psychiatrique – Enjeux d’avenir La fermeture des hôpitaux psychiatriques . En Italie, les hôpitaux psychiatriques sont fermés depuis 30 ans. L’expérience a débuté...

Documentaire Les secrets de la communication non verbale : ce corps qui parle ! Quel rapport y a-t-il entre le sourire de la Joconde et le comportement d’un terroriste? Découvrez les secrets du...

Documentaire Au coeur du cerveau – Ai-je besoin des autres? Le neurologue américain David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain qui capte, analyse et trie des...