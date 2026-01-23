Comment sait-on si on est un adulte surdoué ? Un fonctionnement hors-normes du cerveau et du relationnel ? Quel est leur problème : pourquoi ces atypiques se compliquent-ils souvent la vie et se rendent prisonniers d’eux-mêmes ? Quels sont les talents latents des zèbres, des surdoués ?
Quelles sont les caractéristiques des Zèbres ? Entre haut-potentiels émotionnels et intellectuels ?