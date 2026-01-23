-
Podcast
Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...
-
Conférence
Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...
-
Documentaire
Au travail comme à une date, la confiance en soi est décisive. Ronja von Rönne rencontre des personnes qui...
-
Podcast
Aujourd’hui, nous parlons de sortir de notre zone de confort, de ce besoin sécuritaire profond de rester dans le...
-
Podcast
Fille de la province devenue visage familier de millions de foyers, Alessandra Sublet a connu le succès, la lumière,...
-
Conférence
Qui n’a pas rêvé un jour de disparaître, de devenir transparent, de s’abstraire pour un temps de la marche...
-
Podcast
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Franck Lopvet auteur, conférencier et penseur contemporain et Arnaud Le Canu, chef d’entreprise. Grandir,...
-
Conférence
La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...
-
Article
L’ère numérique a transformé nos interactions sociales en une succession de flux numériques ininterrompus. Alors que nous disposons d’outils...
-
Podcast
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. ». Nous connaissons tous cette citation de Nelson Mandela...
-
Podcast
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Clotilde Dusoulier, Master Coach certifiée et fondatrice de l’entreprise de coaching “Change ma vie”....
-
Podcast
L’usage excessif des réseaux sociaux perturbe en profondeur les mécanismes du cerveau. Quels sont les effets réels de cette...
-
Conférence
Boris Cyrulnik vous propose, à travers son exposé, une réflexion sur la notion d’attachement et de sécurisation. Pendant ces...
-
Documentaire
Les sciences cognitives semblent avoir détrôné la psychanalyse. Ces deux savoirs peuvent-ils s’enrichir ? Aujourd’hui, dès l’enfance, les potentialités du...
-
Documentaire
Comment une oeuvre d’art musicale peut-elle devenir, dans un établissement carcéral, un instrument de torture ? La musique échappe...
-
Article
Identifier le trouble oppositionnel chez l’enfant peut s’avérer complexe, mais comprendre ses caractéristiques est essentiel pour offrir le soutien...
-
Podcast
Perte de sens, doutes existentiels, quête effrénée de réponses… Et si nos grandes questions philosophiques étaient avant tout des...
-
Podcast
Il est considéré comme LE philosophe du bonheur, mais qu’a-t-on retenu de la pensée de Spinoza ? Dieu, la...
-
Conférence
Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...
-
Podcast
Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, Alexandre Dana, fondateur de Livementor, et Chrisitan Junod expert de la relation à l’argent,...