Ressources Dans la même catégorie

Podcast Travailler moins pour vivre mieux Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...

Conférence La marche, pèlerinage intérieur Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...

Documentaire Bonheur et confiance en soi Au travail comme à une date, la confiance en soi est décisive. Ronja von Rönne rencontre des personnes qui...

Podcast Sortir de sa zone de confort Aujourd’hui, nous parlons de sortir de notre zone de confort, de ce besoin sécuritaire profond de rester dans le...

Podcast Oser tout quitter pour renaître Fille de la province devenue visage familier de millions de foyers, Alessandra Sublet a connu le succès, la lumière,...

Conférence Disparaître pour mieux se retrouver? Qui n’a pas rêvé un jour de disparaître, de devenir transparent, de s’abstraire pour un temps de la marche...

Podcast Franck Lopvet et Arnaud Le Canu : peut on vraiment changer ? Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Franck Lopvet auteur, conférencier et penseur contemporain et Arnaud Le Canu, chef d’entreprise. Grandir,...

Conférence Autour de la psychologie cognitive La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...

Article Le paradoxe de la solitude dans un monde hyperconnecté L’ère numérique a transformé nos interactions sociales en une succession de flux numériques ininterrompus. Alors que nous disposons d’outils...

Podcast Savoir changer ses obstacles en opportunités ! « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. ». Nous connaissons tous cette citation de Nelson Mandela...

Podcast Créer sa vie extraordinaire Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Clotilde Dusoulier, Master Coach certifiée et fondatrice de l’entreprise de coaching “Change ma vie”....

Podcast Tous addicts aux réseaux sociaux, vraiment ? L’usage excessif des réseaux sociaux perturbe en profondeur les mécanismes du cerveau. Quels sont les effets réels de cette...

Conférence Le rôle de l’attachement dans la construction de la personne Boris Cyrulnik vous propose, à travers son exposé, une réflexion sur la notion d’attachement et de sécurisation. Pendant ces...

Documentaire Neurosciences : que devient l’inconscient ? Les sciences cognitives semblent avoir détrôné la psychanalyse. Ces deux savoirs peuvent-ils s’enrichir ? Aujourd’hui, dès l’enfance, les potentialités du...

Documentaire La musique comme instrument de torture Comment une oeuvre d’art musicale peut-elle devenir, dans un établissement carcéral, un instrument de torture ? La musique échappe...

Article Identifier le trouble oppositionnel chez l’enfant, mode d’emploi Identifier le trouble oppositionnel chez l’enfant peut s’avérer complexe, mais comprendre ses caractéristiques est essentiel pour offrir le soutien...

Podcast Nos vies doivent-elles avoir un sens ? Perte de sens, doutes existentiels, quête effrénée de réponses… Et si nos grandes questions philosophiques étaient avant tout des...

Podcast Comment atteindre le bonheur (grâce à Spinoza) ? Il est considéré comme LE philosophe du bonheur, mais qu’a-t-on retenu de la pensée de Spinoza ? Dieu, la...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...