Un verre pour décompresser, un autre pour célébrer, un dernier pour oublier. Pour beaucoup, la consommation de substances, et...
Depuis 70 ans, l’Europe vit en paix. C’est en tout cas ce qu’elle croit. Car la violence n’a jamais...
Comment sait-on si on est un adulte surdoué ? Un fonctionnement hors-normes du cerveau et du relationnel ? Quel...
Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...
Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...
Au travail comme à une date, la confiance en soi est décisive. Ronja von Rönne rencontre des personnes qui...
Aujourd’hui, nous parlons de sortir de notre zone de confort, de ce besoin sécuritaire profond de rester dans le...
Fille de la province devenue visage familier de millions de foyers, Alessandra Sublet a connu le succès, la lumière,...
La dispute, ça soulage, mais quand on en arrive là, on sent bien qu’on ne gère plus rien. Comme...
Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...
Mickaël s’intéresse à tout ce qui permet de mieux décrypter les jeux psychologiques qui sous-tendent les relations humaines. Sa...
Le réel, disait le psychanalyste Jacques Lacan, c’est quand on se cogne. La chose, dirons-nous, c’est quand on la...
L’ addiction à la télévision désigne un trouble psychologique entraînant chez certains téléspectateurs un besoin répétitif et compulsif de...
Dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles ou au sein des collectifs que nous fréquentons, le conflit et le ressentiment...
Le marché des psychotropes rapporte gros.rnL’alliance entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques leur a permis de réaliser plus...
La colère est une émotion saine, qui nous amène à nous affirmer. Ne pas la ressentir nous rend effacé(e),...
La trypophobie, bien qu’elle ne soit pas officiellement reconnue par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5),...
Pour René Girard, la rivalité est une conséquence du désir : nous désirons les mêmes choses, et nous nous...
Le «burn out», ou syndrome d’épuisement professionnel, est souvent considéré comme l’un des maux du siècle. Pourtant, cette maladie...
Mélissa est une jeune maman qui a appris qu’elle était agoraphobe lors d’une grosse crise de panique.Depuis, sa vie...
