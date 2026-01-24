Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment sortir de ses addictions ? Un verre pour décompresser, un autre pour célébrer, un dernier pour oublier. Pour beaucoup, la consommation de substances, et...

Conférence Pourquoi la guerre fascine-t-elle ? Depuis 70 ans, l’Europe vit en paix. C’est en tout cas ce qu’elle croit. Car la violence n’a jamais...

Podcast Etes-vous un haut-potentiel, un.e zèbre ? Comment sait-on si on est un adulte surdoué ? Un fonctionnement hors-normes du cerveau et du relationnel ? Quel...

Podcast Travailler moins pour vivre mieux Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...

Conférence La marche, pèlerinage intérieur Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...

Documentaire Bonheur et confiance en soi Au travail comme à une date, la confiance en soi est décisive. Ronja von Rönne rencontre des personnes qui...

Podcast Sortir de sa zone de confort Aujourd’hui, nous parlons de sortir de notre zone de confort, de ce besoin sécuritaire profond de rester dans le...

Podcast Oser tout quitter pour renaître Fille de la province devenue visage familier de millions de foyers, Alessandra Sublet a connu le succès, la lumière,...

Documentaire Pourquoi se dispute-t-on avec ceux qu’on aime ? La dispute, ça soulage, mais quand on en arrive là, on sent bien qu’on ne gère plus rien. Comme...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...

Conférence Se comprendre pour se faire comprendre Mickaël s’intéresse à tout ce qui permet de mieux décrypter les jeux psychologiques qui sous-tendent les relations humaines. Sa...

Conférence De choses et d’autres Le réel, disait le psychanalyste Jacques Lacan, c’est quand on se cogne. La chose, dirons-nous, c’est quand on la...

Documentaire Addiction à la télévision (2/2) L’ addiction à la télévision désigne un trouble psychologique entraînant chez certains téléspectateurs un besoin répétitif et compulsif de...

Podcast Notre manque de communication nous rend-il toxique ? Dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles ou au sein des collectifs que nous fréquentons, le conflit et le ressentiment...

Documentaire Le marketing de la folie Le marché des psychotropes rapporte gros.rnL’alliance entre la psychiatrie et les firmes pharmaceutiques leur a permis de réaliser plus...

Conférence La colère : une émotion à explorer La colère est une émotion saine, qui nous amène à nous affirmer. Ne pas la ressentir nous rend effacé(e),...

Article La trypophobie, cette aversion mystérieuse La trypophobie, bien qu’elle ne soit pas officiellement reconnue par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5),...

Podcast René Girard – La rivalité mimétique Pour René Girard, la rivalité est une conséquence du désir : nous désirons les mêmes choses, et nous nous...

Documentaire Burn out : le point de non retour Le «burn out», ou syndrome d’épuisement professionnel, est souvent considéré comme l’un des maux du siècle. Pourtant, cette maladie...