Le langage corporel est très varié et constitue un véritable moyen de communication.
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se...
Il est commun de dire que l’Homme est méchant et qu’avec quelques efforts il pourrait s’amender. Là réside l’espérance....
En 1967 Martin Seligman démontre que des chiens conditionnés à subir des électrocutions dont il sont totalement impuissants à...
Dans ce talk, il nous est présenté une approche interdisciplinaire mêlant à la fois les sciences cognitives, la psychologie...
Après le cocooning, le nesting. Quand on fait son nid chez soi. Est-ce que l’avenir, c’est home sweet home ?...
L’influence pourrait avoir plusieurs sources. L’une des principales sources selon Stéphane Kouakou est la discipline ! Stéphane Kouakou est...
Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...
Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur...
Nous avons l’habitude de concevoir le désir comme quelque chose de spontané, une ligne directe entre nous et l’objet...
Comment trouver de la joie face à une existence absurde ? Comment surmonter la confrontation entre nos désirs humains...
Le silence n’est pas qu’une absence de bruit : il est un langage en soi, porteur de significations profondes....
Les biais cognitifs font référence à un ensemble d’erreurs de logique et de raisonnement dont la plupart des personnes...
Depuis cinquante ans, Marcel Rufo explore le monde de l’enfance. Depuis cinquante ans, il explore la Corse aussi. Ou...
L’absorption cognitive devant les jeux vidéo est souvent perçue comme une perte de contrôle. Analysons comment cet état s’apparente...
Alors que, depuis Aristote, nous recherchons avec zèle ce qui nous différencie des animaux, les projecteurs sont aujourd’hui braqués...
Le mentalisme est un art fascinant qui s’appuie sur la capacité d’interpréter les signaux et d’utiliser des techniques psychologiques...
Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...
Sous la forme d’un entretien ponctué d’images inédites, ce documentaire de 54′ dresse un portrait unique de ce personnage...
\r\nDans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...
Cette présentation fascinante, en préparation depuis deux ans, met à nu les ravages des psychiatres au sein même de...
