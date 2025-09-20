Ressources Dans la même catégorie

Podcast Yannick Roudaut : la résignation n’est pas une option rationnelle Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se...

Conférence La méchanceté est-elle le propre de l’Homme ? Il est commun de dire que l’Homme est méchant et qu’avec quelques efforts il pourrait s’amender. Là réside l’espérance....

Conférence Psychologie de l’optimisme En 1967 Martin Seligman démontre que des chiens conditionnés à subir des électrocutions dont il sont totalement impuissants à...

Conférence Pourquoi sommes nous fascinés par les fictions ? Dans ce talk, il nous est présenté une approche interdisciplinaire mêlant à la fois les sciences cognitives, la psychologie...

Podcast C’est quoi ça, le nesting ? Après le cocooning, le nesting. Quand on fait son nid chez soi. Est-ce que l’avenir, c’est home sweet home ?...

Conférence La discipline source d’influence L’influence pourrait avoir plusieurs sources. L’une des principales sources selon Stéphane Kouakou est la discipline ! Stéphane Kouakou est...

Podcast L’agression, la sidération Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...

Podcast Challenger son mental pour dépasser ses limites avec Geoffrey Brochet Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur...

Podcast René Girard – Le désir mimétique Nous avons l’habitude de concevoir le désir comme quelque chose de spontané, une ligne directe entre nous et l’objet...

Podcast Comment concilier la joie et la tragédie de l’existence ? Comment trouver de la joie face à une existence absurde ? Comment surmonter la confrontation entre nos désirs humains...

Podcast Nos silences : ce qu’ils révèlent de nous Le silence n’est pas qu’une absence de bruit : il est un langage en soi, porteur de significations profondes....

Article Décortiquer les biais cognitifs Les biais cognitifs font référence à un ensemble d’erreurs de logique et de raisonnement dont la plupart des personnes...

Documentaire Avec ou sans filtre – Marcel Rufo Depuis cinquante ans, Marcel Rufo explore le monde de l’enfance. Depuis cinquante ans, il explore la Corse aussi. Ou...

Podcast Quand vous êtes absorbé dans les jeux vidéo : addiction ou “flow” ? L’absorption cognitive devant les jeux vidéo est souvent perçue comme une perte de contrôle. Analysons comment cet état s’apparente...

Conférence Nos émotions nous rapprocheraient-elles du monde animal ? Alors que, depuis Aristote, nous recherchons avec zèle ce qui nous différencie des animaux, les projecteurs sont aujourd’hui braqués...

Article Le mentalisme : créer l’illusion d’un sixième sens Le mentalisme est un art fascinant qui s’appuie sur la capacité d’interpréter les signaux et d’utiliser des techniques psychologiques...

Documentaire L’importance de l’amitié Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...

Documentaire François Tosquelles: une politique de la folie Sous la forme d’un entretien ponctué d’images inédites, ce documentaire de 54′ dresse un portrait unique de ce personnage...

Documentaire La psychiatrie en milieu carcéral – J’ai pété les plombs (1/2) \r

Dans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...