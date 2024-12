Documentaire

Très vite, les enfants prennent conscience de leur corps et de leur apparence. Confrontée au regard des autres, l’apparence suscite questions et curiosité, mais peut devenir source de mal-être. Comment comprendre son corps et accepter son image ? Une équipe de spécialistes partage des conseils pour les enfants et leurs parents.

Disponible jusqu’au 19/11/2029