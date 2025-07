Podcast

Culpabilité, obéissance, injonctions sociales… La morale est souvent perçue comme une série de règles rigides, éloignée de la vie. Et si c’était tout l’inverse ? Bertrand Vergely, philosophe, théologien et essayiste, et Anne Ghesquière interrogent cette vision figée pour explorer une morale vivante, enracinée dans la joie et la liberté intérieure. Pourquoi avons-nous confondu la morale avec l’obéissance ou la culpabilité ? Comment retrouver une éthique du cœur, libre, incarnée et profondément humaine ? Une conversation inspirante sur la présence à soi, la vérité du vivant et la noblesse de l’âme.