L’arthrose est une maladie articulaire courante qui touche des millions de personnes dans le monde. Cette affection est souvent associée au vieillissement, mais elle peut survenir à tout âge.

Voici cinq éléments essentiels à connaître sur cette maladie.

Tout d’abord, c’est une maladie dégénérative des articulations. Elle se caractérise par la dégradation du cartilage, un tissu souple qui permet aux os de glisser sans friction les uns contre les autres.

Avec le temps, la perte de cartilage peut entraîner des douleurs, des raideurs et une perte de mobilité. La dégradation du cartilage s’accompagne souvent d’une inflammation, qui aggrave les symptômes.

Ensuite, les causes de l’arthrose sont multifactorielles. Bien que l’âge soit un facteur de risque majeur, d’autres éléments peuvent contribuer au développement de la maladie.

Parmi ceux-ci, on trouve l’hérédité, le sexe (les femmes sont plus souvent touchées que les hommes), les traumatismes articulaires antérieurs, et l’obésité. Un excès de poids augmente la pression sur les articulations, en particulier celles des genoux et des hanches, accélérant ainsi le processus de dégradation.

Le diagnostic de l’arthrose repose principalement sur les symptômes cliniques et l’imagerie médicale. Les patients se plaignent généralement de douleurs articulaires qui s’aggravent avec l’activité et s’améliorent avec le repos. Les radiographies peuvent montrer un rétrécissement de l’espace articulaire, des excroissances osseuses (ostéophytes) et une modification de la structure de l’os.

Dans certains cas, une IRM peut être nécessaire pour évaluer plus précisément l’état du cartilage et des autres structures articulaires.

En ce qui concerne le traitement, l’arthrose ne se guérit pas, mais ses symptômes peuvent être gérés efficacement.

Le traitement vise à réduire la douleur et améliorer la fonction articulaire. Il comprend généralement des mesures non pharmacologiques comme l’exercice régulier, la perte de poids et la physiothérapie. Des médicaments antidouleur et anti-inflammatoires peuvent également être prescrits.

Dans les cas sévères, une intervention chirurgicale, telle qu’une arthroplastie, peut être envisagée.

Enfin, la prévention joue un rôle clé dans la gestion de l’arthrose. Adopter un mode de vie sain peut réduire le risque de développer la maladie. Cela inclut le maintien d’un poids santé, l’engagement dans des activités physiques adaptées pour renforcer les muscles autour des articulations, et éviter les blessures articulaires.

En comprenant mieux l’arthrose, les personnes touchées peuvent prendre des mesures proactives pour améliorer leur qualité de vie malgré cette affection chronique.