Documentaire

Exit l’image de la quinquagénaire se rendant chez le chirurgien esthétique. Si la génération des plus de 50 ans a toujours recours à ces retouches du corps, ce sont les jeunes qui, désormais, s’y adonnent le plus.

Car depuis deux ans, les 18-35 ans font désormais davantage de chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Les médecins ont même donné un nom au phénomène. Laurence Benouaiche, chirurgien plasticien et esthétique à Paris depuis 15 ans, évoque ainsi « le Snapchat syndrome ».