Les lentilles de contact font partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde, offrant une alternative pratique et souvent plus esthétique aux lunettes traditionnelles. Elles permettent à leurs utilisateurs de corriger leur vision tout en conservant un champ de vision périphérique optimal, ce qui n’est pas toujours le cas avec des lunettes.

Cependant, malgré leur popularité et leurs nombreux avantages, certaines questions subsistent concernant leur utilisation, notamment lorsque l’on souhaite faire une sieste. Nombreux sont ceux qui se demandent s’il est sûr de garder ses lentilles de contact pendant une courte période de sommeil.

Alors, peut-on faire la sieste avec des lentilles ? Que vous ayez l’habitude de faire des siestes régulières ou que vous vous endormiez accidentellement avec vos lentilles, il est important de comprendre les risques potentiels et les précautions à prendre pour protéger la santé de vos yeux.

Les différents types de lentilles de contact

Avant d’aborder la question de la sieste avec des lentilles de contact, il est crucial de connaître les différents types de lentilles disponibles sur le marché, car chacune d’entre elles a des caractéristiques spécifiques qui influencent leur usage, notamment pendant le sommeil.

Les lentilles rigides sont souvent moins populaires que les lentilles souples, car elles peuvent être moins confortables à porter, en particulier pour ceux qui ont des yeux sensibles. Ces lentilles sont fabriquées à partir de matériaux plus durs qui ne se conforment pas aussi facilement à la forme de l’œil que les lentilles souples. Elles permettent néanmoins une certaine perméabilité à l’oxygène, mais celle-ci est souvent inférieure à celle des lentilles souples modernes, ce qui peut poser problème pendant le sommeil.

Les lentilles souples, en revanche, sont beaucoup plus couramment utilisées. Fabriquées à partir de matériaux hydrophiles et flexibles, elles s’adaptent plus confortablement à la surface de l’œil. Ces lentilles sont également plus perméables à l’oxygène, ce qui les rend plus tolérables pour des périodes de port prolongé. Cependant, même si elles sont plus confortables, cela ne signifie pas qu’elles sont sans risque lorsqu’on les porte pendant le sommeil.

Enfin, il existe des lentilles à port prolongé, conçues spécifiquement pour être portées plusieurs jours d’affilée, y compris pendant la nuit. Ces lentilles sont faites de matériaux hautement perméables à l’oxygène, minimisant ainsi les risques de privation d’oxygène pour la cornée. Néanmoins, même avec ces lentilles, le risque d’infection et d’irritation reste présent, et il est donc important de suivre attentivement les instructions d’un professionnel de la santé.

Pourquoi éviter de dormir avec des lentilles ?

1. Réduction de l’apport en oxygène

Les yeux, comme toutes les autres parties du corps, ont besoin d’un apport constant en oxygène pour fonctionner correctement et rester en bonne santé. La cornée, qui est la partie transparente à l’avant de l’œil, n’a pas de vaisseaux sanguins pour lui fournir directement de l’oxygène. Au lieu de cela, elle dépend de l’oxygène présent dans l’air pour répondre à ses besoins.

Lorsque nous portons des lentilles de contact, même les plus perméables, une partie de cet apport en oxygène est réduite, car les lentilles forment une barrière entre l’air et la cornée.

Lorsque nous dormons, ce phénomène est amplifié par le fait que nos paupières sont fermées. Pendant le sommeil, le passage de l’oxygène vers la cornée est naturellement diminué, car les paupières bloquent l’air. Si, en plus, vous portez des lentilles, la quantité d’oxygène reçue par la cornée devient encore plus limitée. Cela peut entraîner une condition appelée hypoxie cornéenne, où la cornée ne reçoit pas suffisamment d’oxygène.

Les signes d’hypoxie incluent une vision floue, des rougeurs oculaires, des douleurs et une sensibilité accrue à la lumière. Cette condition peut non seulement être inconfortable, mais elle peut aussi causer des dommages à long terme à la cornée si elle n’est pas traitée correctement.

2. Risques d’infections

Le port de lentilles de contact pendant le sommeil, qu’il s’agisse d’une sieste ou d’une nuit complète, augmente considérablement le risque d’infections oculaires. Pendant la journée, les larmes produites par nos yeux jouent un rôle important dans le nettoyage et l’hydratation de la surface oculaire, en éliminant les bactéries, les poussières et autres particules.

Cependant, lorsque vous dormez, la production de larmes diminue et vos paupières fermées réduisent la circulation de l’air. Cette diminution de la production de larmes, combinée au fait que les lentilles agissent comme une barrière, peut créer un environnement favorable à la prolifération des bactéries et des micro-organismes sous les lentilles.

L’une des infections les plus graves associées au port de lentilles pendant le sommeil est la kératite microbienne, une infection de la cornée qui peut causer des douleurs sévères, une perte de vision et, dans les cas les plus graves, entraîner la cécité.

Cette infection nécessite souvent un traitement médical immédiat, et dans certains cas, une hospitalisation peut être nécessaire. Bien que la kératite soit rare, le risque augmente considérablement lorsque vous dormez régulièrement avec vos lentilles de contact, même pour des siestes courtes.

3. Sécheresse oculaire

Un autre effet secondaire courant du port de lentilles pendant une sieste est la sécheresse oculaire. Les lentilles de contact, en particulier les lentilles souples, peuvent absorber l’humidité de vos yeux pour rester humides. Cela peut entraîner une sensation de sécheresse et d’inconfort, surtout si vous avez dormi avec les lentilles.

En vous réveillant, vos yeux peuvent être secs, irrités et il peut devenir difficile de retirer les lentilles sans causer de douleur ou d’irritation supplémentaire. Ce problème est amplifié pendant le sommeil, car la production naturelle de larmes diminue et les lentilles risquent de coller à la surface de l’œil, rendant leur retrait inconfortable voire risqué pour la cornée.

Peut-on faire une sieste avec des lentilles à port prolongé ?

Certaines lentilles de contact sont spécifiquement conçues pour être portées pendant de longues périodes, y compris pendant le sommeil. Ces lentilles à port prolongé sont fabriquées à partir de matériaux hautement perméables à l’oxygène, permettant à une plus grande quantité d’oxygène d’atteindre la cornée même lorsque les paupières sont fermées.

Ces lentilles peuvent sembler une solution idéale pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas retirer leurs lentilles avant une sieste ou une nuit de sommeil.

Cependant, même avec des lentilles à port prolongé, les risques ne disparaissent pas complètement. Les ophtalmologistes conseillent généralement de ne pas dormir avec des lentilles de contact, sauf si cela est absolument nécessaire, et seulement avec des lentilles adaptées à cet usage.

En effet, bien que ces lentilles réduisent les risques d’hypoxie cornéenne, elles n’éliminent pas les risques d’infections oculaires. Les études montrent que le risque de kératite microbienne reste plus élevé chez les porteurs de lentilles à port prolongé par rapport à ceux qui retirent leurs lentilles avant de dormir. Il est donc crucial de suivre les recommandations de votre médecin et d’adopter une hygiène stricte pour minimiser ces risques.

Quelles précautions prendre ?

Si vous savez que vous allez faire une sieste, la meilleure pratique est de retirer vos lentilles de contact avant de vous coucher, même si la sieste est de courte durée. Si cela n’est pas possible, assurez-vous que vos lentilles sont spécifiquement conçues pour un port prolongé et respectez scrupuleusement les consignes d’entretien et d’hygiène.

Pensez également à emporter avec vous des gouttes lubrifiantes pour les yeux, qui peuvent aider à maintenir vos yeux hydratés et confortables après une sieste avec des lentilles.

Que faire si vous vous êtes endormi avec vos lentilles ?

Si vous vous retrouvez dans la situation où vous vous êtes accidentellement endormi avec vos lentilles de contact, il est important de savoir comment réagir pour minimiser les risques d’irritation ou d’infection. La première chose à faire est de ne pas retirer immédiatement vos lentilles.

Si vos yeux sont secs et vos lentilles collées à la surface de votre œil, les retirer immédiatement pourrait causer des micro-déchirures à la surface de la cornée, ce qui pourrait entraîner une irritation ou une infection. Attendez quelques minutes après votre réveil et utilisez des gouttes lubrifiantes pour réhydrater vos yeux avant de retirer les lentilles en douceur.

Ensuite, soyez attentif aux symptômes inhabituels. Si vous ressentez des douleurs, une vision floue, des rougeurs ou une sensibilité accrue à la lumière, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé dès que possible. Ces symptômes peuvent être des signes d’une infection ou d’une irritation cornéenne sévère qui nécessite une attention médicale immédiate.

Enfin, après avoir retiré vos lentilles, assurez-vous de bien hydrater vos yeux avec des larmes artificielles pour restaurer l’humidité naturelle de la surface oculaire.

Conclusion : peut-on faire la sieste avec des lentilles ?

En conclusion, il est généralement déconseillé de faire une sieste avec des lentilles de contact, et encore plus de dormir toute la nuit avec elles, à moins que ces lentilles ne soient spécifiquement conçues pour un port prolongé.

Le port prolongé de lentilles, même pendant une courte sieste, peut entraîner une réduction de l’apport en oxygène à la cornée, augmentant ainsi les risques de sécheresse oculaire, d’irritation et d’infections graves telles que la kératite microbienne.

Pour préserver la santé de vos yeux, il est recommandé de retirer vos lentilles avant toute période de sommeil, même pour une courte sieste. Si vous devez absolument porter des lentilles pendant la nuit, assurez-vous d’utiliser des lentilles adaptées à cet usage et de suivre les recommandations de votre ophtalmologiste concernant l’entretien et la durée de port des lentilles.

En adoptant ces pratiques, vous réduirez considérablement les risques de complications et protégerez la santé de vos yeux sur le long terme.