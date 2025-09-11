Documentaire

Les maternités pratiquent de plus en plus la surmédicalisation de l’accouchement souvent de manière injustifiée et uniquement pour des raisons de rendement. Cette manière de faire est pourtant génératrice d’angoisse chez les parents.

Car les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous pour que les naissances en France se passent dans les meilleures conditions : maternités surchargées dans les grandes villes, déserts médicaux à la campagne, durée d’hospitalisation toujours plus courte, drame de la prématurité, dépassements d’honoraires et course à la rentabilité…

Documentaire : Maternités sous pression : les naissances à quel prix ?

Réalisation : Sophie Attar

