Documentaire



« Mantra – Sounds into silence » explore la puissance musicale et le phénomène social du chant. Le film raconte l’histoire de personnes qui ont trouvé la guérison et un sentiment de paix intérieure en chantant des mantras en compagnie d’autres personnes partageant le même état d’esprit qu’elles. Il s’agit d’un film sur la spiritualité et non sur la religion, d’un film sur les personnes qui se reconnectent avec leur nature profonde et avec les autres. Au fur et à mesure que nos personnages racontent leur lien avec la musique, nous rencontrons les musiciens qui les ont inspirés et qui les ont réunis. Grâce à ces rencontres, nous découvrirons comment Deva Premal & Miten, Krishna Das, Snatam Kaur, Lama Gyurme, Jai Uttal, MC Yogi et d’autres sont venus à cette musique eux-mêmes et à la pratique du « Kirtan », et comment, au fil des ans, elle a transformé leur vie.

Titre original : Mantra – Sound into Silence

Un film de Georgia Wyss

© 2019, Licenced by MAGNETFILM