Julien Kaibeck évoque les reflets de l’âme, les témoins de notre pouvoir de séduction, sujets de conversation dans toutes les traditions et à toutes les époques… Les cheveux ! Comment prendre soin de ses cheveux en pleine conscience, sans trop d’artifices, et en tentant d’établir un lien fort avec ce que la Nature a à nous proposer pour la chevelure ? Vous avez les cheveux fragiles ou cassants ? Ou bien sont-ils trop gras ? Vous les perdez ? Julien abordera aujourd’hui la plupart des problèmes que les cheveux peuvent connaître, et nous rassurera sur le fait que la plupart peuvent se traiter de façon naturelle et slow en donnant plusieurs recettes adaptées à chaque problématique.