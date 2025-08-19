Documentaire

Après avoir rencontré Flore, également atteinte d’alopécie, Mariette se sent plus en confiance et optimise. Comme elle, elle envisage désormais de se faire poser une prothèse capillaire. Une façon pour elle de retrouver la part de féminité que la maladie lui à volé.

Mais l’opération a un coût conséquent. Pour parvenir à la financer, elle va devoir révéler à son mari ce qu’elle lui cache depuis 4 ans…

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Elle a perdu tous ses cheveux »

Réalisation : Gina Lunkiesa

