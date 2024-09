Podcast



Leurs corps ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin et du féminin. Et à cause de ça, les personnes intersexes subissent très souvent des violences médicales répétées qui ont pour but de tenter de les faire rentrer dans les normes. Chirurgies d’assignation imposées dans l’enfance, stérilisations forcées, mutilations et traitements hormonaux.

Dans cet épisode, plusieurs d’entre elles racontent leur parcours et brisent les silences imposés par le corps médical et les parents. Ils et elles partagent les conséquences sur leurs vies du rejet, du tabou et de la norme. À travers ces récits, ils et elles racontent aussi les luttes menées pour le respect de leur intégrité physique et psychologique, quel que soit leur âge.