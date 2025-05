Podcast

Xavier Pitois reçoit Anne Van Hyfte, autrice, comédienne, metteuse en scène, formée en hypnose ericksonienne et en Communication NonViolente. Ensemble, ils évoquent la manière de « Se défendre face aux agressions ». Comment survivre dans un monde stressant et anxiogène sans se laisser abattre par les micro-agressions quotidiennes ? Anne Van Hyfte propose des outils concrets et efficaces pour briser la culture de la peur, apprendre à se défendre sans s’épuiser et renforcer son pouvoir d’action.