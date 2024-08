Conférence

Tous les jours, des météorites arrivent sur notre planète. Elles se signalent dans notre atmosphère par de lumineux bolides que ponctuent de retentissantes explosions. À ce jour, on a recueilli sur tout le globe une soixantaine de milliers de météorites différentes, certaines après observation de leur chute, la plupart longtemps après à la faveur de prospections dédiées dans les déserts. Quelques météorites ont creusé de grands cratères d’explosion, et les plus grosses pourraient n’être pas étrangères à certaines extinctions massives d’espèces.

Les calculs des trajectoires des météorites indiquent qu’elles proviennent en majorité de la Ceinture Principale d’astéroïdes, entre les orbites de Mars et Jupiter. Ces petits corps, que les sondes spatiales ont commencé à étudier de près depuis le tournant du siècle, sont les vestiges de la formation des planètes du système solaire. D’autres météorites sont originaires de la Lune ou de Mars et en élargissent l’exploration. Cette conférence offrira un panorama de ces différents aspects du phénomène météoritique actuel.