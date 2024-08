Conférence

Les météores sont les traînées lumineuses formées par des cailloux extraterrestres rentrant à hypervitesse dans l’atmosphère extraterrestre. Après avoir embrasé le ciel, ils tombent à la surface terrestre sous forme de météorites et de micrométéorites. Les chercheurs partent à la chasse de cette précieuse matière extraterrestre dans les déserts froids et chauds de la planète, comme l’Antarctique et l’Atacama. Leur étude au laboratoire indique leur provenance : les astéroïdes et les comètes qui sont les restes de la formation des planètes.