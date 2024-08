Conférence

Nous savons désormais que l’univers est grand, vieux et qu’il n’a pas toujours existé. Cependant , près de 95 % de son contenu échappent à toutes les investigations théoriques et expérimentales. Trous noirs, matière noire, énergie noire résonnent comme le trio de notre ignorance. L’univers possède-t-il une limite ? Quelle que soit la réponse,

elle donne le vertige. Et s’il fallait changer notre regard sur l’univers ? Sommes-nous victimes d’une forme d’illusion cosmique ? Serons-nous capables de dépasser nos limites théoriques, techniques et mentales ?

Avec : David Elbaz