La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion.
Réalisateur : Evan Clarck
La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...
Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...
Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de...
Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...
Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...
Comment s’est formé l’Univers ? De quoi est-il fait ? On envoie dans l’espace des télescopes de plus en...
Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...
Qui est arrivé en premier, l’étoile, la galaxie ou le trou noir ? Le trou noir est-il un tueur...
Selon une nouvelle étude, de nombreuses exoplanètes en orbite autour de naines rouges seraient habitables dans notre galaxie. La...
En retraçant l’aventure spatiale de la sonde Cassini, ce documentaire foisonnant d’images exceptionnelles révèle les secrets de Saturne, la...
Lancées en 1977 par la Nasa, les deux sondes Voyager sont les premiers objets de fabrication humaine à quitter...
Les télescopes ont toujours fasciné l’humanité. Depuis les premières observations de Galilée jusqu’aux télescopes orbitaux modernes, notre quête de...
Nous irons au-delà de la Terre, au télescope spatial James Webb qui examine en détail l’espace. En suivant son...
Les étoiles n’ont que trois catégories de couleur : les bleues, les blanches et les rouges. Leur couleur est...
Un cocktail de gaz à effet de serre ainsi que de pluies acides si corrosives qu’aucun métal n’y résiste...
L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...
La communauté scientifique semble convaincue que sera enfin résolu dans les prochaines décennies l’un des plus grands mystères de...
Nos ancêtres pensaient que l´univers était composé d´innombrables mondes, invisibles à nos yeux. Ils débattaient sans cesse de la...
Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...
« Planète Terre » nous montre notre planète à travers différents axes de vue, nous explique sa formation, comment les époques...
