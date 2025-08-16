Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tout comprendre sur la Terre La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...

Documentaire Tout comprendre sur Neptune Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...

Documentaire Tout comprendre sur Jupiter Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de...

Article 4 infos clés sur les trous noirs Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...

Conférence Étoiles, constellations et légendes grecques Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...

Conférence Notre univers est il infini? Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...

Conférence Troublant trou noir : le chaînon manquant ? Qui est arrivé en premier, l’étoile, la galaxie ou le trou noir ? Le trou noir est-il un tueur...

Documentaire Les planètes habitables dans la voie lactée Selon une nouvelle étude, de nombreuses exoplanètes en orbite autour de naines rouges seraient habitables dans notre galaxie. La...

Documentaire L’aventure spatiale de la sonde Cassini | Dernier voyage vers Saturne En retraçant l’aventure spatiale de la sonde Cassini, ce documentaire foisonnant d’images exceptionnelles révèle les secrets de Saturne, la...

Documentaire Sonde voyager, en route vers l’infini Lancées en 1977 par la Nasa, les deux sondes Voyager sont les premiers objets de fabrication humaine à quitter...

Article Comment fonctionnent les télescopes intelligents ? Algorithmes, reconnaissance du ciel et automatisation Les télescopes ont toujours fasciné l’humanité. Depuis les premières observations de Galilée jusqu’aux télescopes orbitaux modernes, notre quête de...

Documentaire Voyage au centre de l’Univers Nous irons au-delà de la Terre, au télescope spatial James Webb qui examine en détail l’espace. En suivant son...

Podcast De quelles couleurs sont les étoiles ? Les étoiles n’ont que trois catégories de couleur : les bleues, les blanches et les rouges. Leur couleur est...

Documentaire Périls de l’Espace – Ep01 – Vénus Un cocktail de gaz à effet de serre ainsi que de pluies acides si corrosives qu’aucun métal n’y résiste...

Conférence À la recherche des océans extraterrestres L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis...

Documentaire En quête de vie dans l’univers (2/2) La communauté scientifique semble convaincue que sera enfin résolu dans les prochaines décennies l’un des plus grands mystères de...

Documentaire Ancient Mysteries – Mondes extraterrestres Nos ancêtres pensaient que l´univers était composé d´innombrables mondes, invisibles à nos yeux. Ils débattaient sans cesse de la...

Conférence L’univers, notre miroir cosmique Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...