Documentaire

Le 30 juin 1908, vers 7 h du matin, une déflagration gigantesque secoua toute la Sibérie. Elle fut enregistrée sur tous les sismographes de la planète. Durant les semaines suivantes, les nuits d’Europe s’illuminèrent de rouge et la clarté était telle qu’elle permettait la lecture.

L’explosion avait tout détruit sur un rayon de 60 km et pourtant, personne n’a jamais trouvé un seul fragment du mystérieux corps céleste responsable de cette catastrophe. Il y quelques mois la plus grande météorite depuis celle de Tunguska explosait à nouveaux au-dessus de la Sibérie !

Réalisateur : Christopher Hooke

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2005