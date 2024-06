Podcast



Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois la même tête, la même grimace, la même face. Est-elle fascinée par la planète bleue au point de ne plus pouvoir s’en détourner ? Ou bien est-elle jalouse de celle-ci car c’est elle qui est en train de tourner ? Une curiosité astronomique qui semble nous montrer une horlogerie bien précise et bien cadrée, du système lunaire au système solaire tout entier. Pourtant, c’était loin d’être le cas par le passé. C’est d’un nuage chaotique de gaz et de poussières que toute cette horlogerie est née (épisode 384 : Naissance des Planètes). Comment d’un tel chaos, sommes-nous arrivés d’une Terre et d’une Lune dansant pour l’éternité ?

Ce soir, pour y répondre et tenter de l’expliquer, on a la joie de recevoir Sébastien Charnoz, un des experts “intergalactiques”, de cette relation entre Lune et Terre. Une histoire d’amour à impact indéterminé. Presque plus mystérieuse que la naissance de l’univers, tout entier.