Documentaire

Les aurores polaires vous font rêver ? Que diriez-vous d’observer des aurores polaires sur Mars ? Grâce aux données acquises par la sonde Mars Express et au simulateur d’aurores polaires qu’il a inventé, Jean Lilensten, astronome (chercheur CNRS à l’OSUG) a prouvé que c’était possible. En collaboration avec des astrophotographes amateurs répartis à travers le globe, Jean cherche à observer ces aurores qu’il a prédit bleues et violettes. Mais en sciences, on trouve parfois autre chose que ce que l’on cherche….

