Conférence

Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver l’Univers, l’astrophysicien Francis Rocard détaille le projet phare de la NASA : fouler le sol de la planète rouge. Au préalable, l’agence projette de retourner sur la Lune et d’y ériger une base habitée, pour mieux préparer le voyage spatial et l’installation sur Mars, une destination plus lointaine que la Lune, sujette à des tempêtes de sable et soumise des radiations.

Par Francis Rocard