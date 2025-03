Documentaire

Le désir de quitter la terre et de voyager dans l’espace a toujours existé et ce rêve a en partie été réalisé avec les premiers pas de l’homme sur la lune. Dans la première partie du film, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien au CNRS, raconte la légende de Dédale, l’architecte génial créateur du labyrinthe, et de son fils Icare. Dédale trouve une solution pour que l’homme puisse voler mais Icare imprudent perdra la vie dans cette tentative de s’approcher du domaine des Dieux. La deuxième partie est une vision futuriste de ce que pourrait être l’exploration spatiale au 21e siècle : installation d’une base permanente sur la lune, puis conquête de la planète Mars et exploration du système solaire.