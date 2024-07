Conférence

Depuis l’an 2000, de la glace d’eau a été trouvé sur la Lune et sur Mercure, l’habitabilité ancienne de Mars a été confirmée, et des écoulements d’eau liquide actuels y sont très fortement soupçonnés. Des « geysers » anciens ont été détectés sur Mercure et sur Cérès, et des geysers actifs ont été détectés sur Encelade et Europe. On sait maintenant que des montagnes de glace d’eau hébergent des lacs de méthane sur Titan et des glaciers d’azote sur Pluton. Et le fonctionnement de la comète Chury, principalement faite d’eau, commence à être compris. Un bien beau début de 21ème siècle en ce qui concerne l’eau dans le système solaire.

Avec Pierre Thomas.