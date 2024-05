Documentaire

Durant six mois, les sept membres à bord de l’ISS mèneront, sous le commandement de Thomas Pesquet, plus de 200 expériences scientifiques dans leur laboratoire en apesanteur. Des recherches destinées à faire avancer la science sur la Terre mais aussi en vue des prochaines missions lunaires et martiennes. Elles se déroulent de façon très organisée car le temps spatial coûte cher.