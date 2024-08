Conférence

L’histoire géologique de Mars, plus lisible que celle de la Terre, pourrait nous permettre de mieux comprendre l’apparition de la vie sur notre planète. La planète Mars, âgée de 4.5 Milliards d’année, comme toutes les planètes du système solaire est, après une enfance radieuse où l’eau coulait à flots, devenue aride, glacée inhospitalière. Cependant à la différence de la Terre, sa jumelle deux fois plus grosse, elle n’est pas « liftée ». On peut encore lire dans ses rides les plus profondes son histoire, celle de l’enfance de la planète, un passé à jamais perdu sur Terre. La Terre est totalement amnésique du fait de la tectonique des plaques qui restructure en permanence son visage effaçant la mémoire de ses origines comme le berceau rocheux ayant abrité l’émergence du vivant il y plus de 3.4 Milliards d’années.