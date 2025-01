Documentaire

Certains astéroïdes croisant l’orbite de la Terre (appelés géocroiseurs) sont considérés comme objets potentiellement dangereux, à cause du risque de collision, et sont surveillés par des systèmes automatisés.

La sonde NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous – Shoemaker) fut lancée le 17 février 1996 par la NASA dans le but d’étudier en détails l’un des plus gros astéroïdes géocroiseurs : 433 Éros. Après avoir établi une cartographie complète de la surface de 433 Éros entre avril et octobre 2000, et bien que cela n’était pas prévu au départ de sa mission, la sonde NEAR Shoemaker s’est finalement posée sur l’astéroïde le 12 février 2001 sans subir de dommages.

Le dernier signal de la sonde a été reçu le 28 février 2001.