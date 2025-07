Documentaire

Au Sud-Ouest de l’Iran, non loin du Golfe persique, la province de Fars, qui a donné son nom à la langue encore parlée aujourd’hui en Iran : le « farsi ». Posée au coeur d’un immense désert, bordée par la chaîne des Monts Zagros qui s’élèvent à plus de 3.000 mètres, elle se déroule comme un tapis de sable aux reliefs sinueux, Shiraz se dresse fière et envoûtante, célèbre pour ses roses, ses rossignols et autrefois son vin, elle mérite son surnom de « cité des poètes ». Ici, le ciel éternellement bleu rappelle que cette ville phare, capitale sous la dynastie Zend au 18 ème siècle, s’est développée au cours des époques, comme une oasis verdoyante préservée des chaleurs accablantes.