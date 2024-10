Documentaire



Au nord du Maroc, la ville de Fez possède la plus grande Médina du monde. A l’intersection de la vieille ville et de l’immense ville nouvelle, le jardin de Jnan Sbil, « le Paradis » en arabe, s’étend sur plus de 7 hectares. Créé par le sultan Moulay Abdallah au XVIIIème siècle, il devient jardin public au siècle dernier. En plein centre ville, il y règne une ambiance de douceur et de paix. Avec les murs de l’ancien fort au sud et les remparts du XVIeme siècle qui l’entourent, ce jardin en pleine ville est un lieu de mémoire. Il témoigne de l’histoire des hommes, de la botanique, et des usages associés à l’évolution de la ville.

Un film de Simon Watel

© BO Travail !