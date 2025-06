Documentaire

L’Iran et ses mosquées tournées vers la Mecque chantent l’Islam. Les représentations du Coran, les écritures sacrées, les céramiques, les dômes et les minarets pointés vers le ciel témoignent de la présence d’une expression artistique particulièrement prolifique. D’un culte aussi, associé à la vie quotidienne, présent en de nombreux aspects, ne serait-ce que par la prière qui a lieu plusieurs fois par jour. Une des expressions les moins connues de ces manifestations de ferveur religieuse se perpétue dans le sport. Et pas n’importe lequel. Une discipline athlétique héritée d’une tradition rituelle et chevaleresque, qui se pratique dans les » Zurkhaneh « .