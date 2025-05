Documentaire

Sur l’île espagnole d’Ibiza, chaque été, des millions de touristes viennent chercher soleil, musique et liberté. Mais derrière cette image de carte postale se cache un univers plus complexe et parfois dérangeant. Le documentaire suit plusieurs trajectoires : Camille, une touriste partie seule, en quête de soirées et de liens humains ; Sarah, gogo-danseuse, qui enchaîne les cachets pour espérer financer ses projets artistiques ; Yann, entrepreneur français, devenu l’un des nouveaux rois de la nuit grâce à ses hôtels-fêtes.

Derrière les projecteurs, Ibiza est aussi une vitrine de notre société de consommation : corps sexualisés, marketing agressif, alcool à flots, et pression constante pour se faire une place dans un monde ultra-compétitif. Même les hippies de l’île, jadis symboles d’authenticité, ne sont pas épargnés par le business ambiant.

Entre apparences, solitude et opportunités, ce reportage brosse un portrait nuancé de l’île blanche, où se mêlent illusions collectives et réalités bien concrètes.