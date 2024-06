Documentaire

Formentera est une île de la mer Méditerranée située dans l’archipel des Baléares, en Espagne. Elle fait partie de l’île de Ibiza et est la plus petite des îles Baléares.

Formentera est connue pour ses plages de sable fin et ses eaux cristallines, ainsi que pour son ambiance paisible et sa nature préservée. L’île est également célèbre pour son style de vie alternatif et ses nombreuses activités de plein air, telles que la plongée, la randonnée, le vélo et la voile.

La ville principale de Formentera est Sant Francesc Xavier, qui abrite de nombreux restaurants, bars et boutiques.

En dehors de Sant Francesc Xavier, l’île est principalement composée de petits villages et de zones rurales, ainsi que de nombreuses plages et criques. Parmi les plages les plus populaires de l’île, citons Es Pujols, Ses Illetes et Cala Saona.