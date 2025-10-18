Le Venezuela est un pays situé au nord de l’Amérique du Sud, riche en paysages spectaculaires, en une histoire...
Sur cette côte, à l’extrême Sud du Portugal, le soleil brille 300 jours par an et il y fait...
Depuis quelque temps, les Açores ne sont plus simplement le nom d’un anticyclone dans les bulletins météo. Cet archipel...
Visiter Francfort, c’est plonger dans une ville cosmopolite et dynamique, où l’histoire millénaire côtoie l’architecture futuriste. Bordée par le...
Célébrée dans le monde entier pour ses cafés, son architecture et son riche patrimoine culturel, l’Autriche recèle aussi un...
Sébastien se balance au bout d’une corde en plein océan
Chute libre équivalant à un immeuble de 9 étages, toboggans où les corps glissent à 80 km/h… Dans un...
Et si vous démissionniez de votre travail de bureau pour faire un tour du monde ? C’est le pari...
Reliées depuis Moscou par le Transsibérien, Irkoutsk et Tomsk font parties des villes les plus symboliques de la Sibérie....
Gérald Ariano vous invite dans la métropole Bordelaise pour découvrir les plus beaux spots green de la région en...
Difficile de ne pas employer de superlatifs lorsqu’il s’agit de parler de la Norvège… On vient même de lui...
Aurélie et Laurent, voyageurs passionnés ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Ils sont bien amoureux et...
La Tanzanie est un sanctuaire sauvage, avec des paysages à couper le souffle et des face-à-face magiques avec des...
Découvrez les ouvrages hydrauliques, le marais desséché, la balade en barque, l’architecture typique du marais mouillé, l’élevage par bateau…
Kami et sa famille vivent dans la région de Jomsom au Népal. Le jeune Kami n’a pas encore de...
Le voyage en Andalousie débute au départ de la Sierra Nevada, se poursuit vers le Tabernas, seul désert du...
Purevjav est berger dans le comté de Ulan Uul, dans la province de Hovsgol. Depuis 40 ans, il parcourt...
Le taureau « le Sanglier » de Cailar – Les Arènes d’Arles – Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Depuis les réserves du...
Direction le département de l’Hérault, à la découverte des contreforts du Massif central, de la Méditerranée, de la garrigue...
L’île de Pag, située au large de la côte adriatique de la Croatie, se profile comme le nouveau paradis...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site