Le territoire américain est traversé par trois sentiers mythiques : Le Pacific Crest Trail, L’Appalachian Trail et le Continental Divide Trail. Chaque année, des millions de randonneurs et randonneuses s’y engagent, mais seulement une poignée d’entre-eux atteignent la ligne d’arrivée. À 27 ans, sans grande expérience de marche, Cécilia Bernabé s’est élancé sur les 3500 kilomètres du sentier des Appalaches. Elle part avec deux certitudes : celle d’avoir un sac à dos trop lourd, et de vouloir marcher au moins deux semaines sur ce chemin où il pleut un jour sur deux et qui, selon la légende, change la vie.