Conférence

La production de matières premières minérales suit une croissance exponentielle pour subvenir aux besoins et au développement économique d’une population mondiale croissante. Dans un monde en transition, les besoins évoluent, aussi bien en termes de nature des matières premières nécessaires que de quantité. Les pays producteurs de ces matières (pays des Suds) ne sont souvent pas ceux qui consomment les produits finaux (pays des Nords). Ainsi, les territoires d’exploitation supportent les impacts environnementaux et sociaux tout en mettant en concurrence activités extractives et populations locales pour l’accès à des ressources fondamentales comme l’eau ou l’accès à la terre. Il s’agit donc de repenser la gouvernance et la durabilité des activités extractives à toutes les échelles, du territoire minier à l’échelle mondiale.