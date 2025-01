Conférence

Les progrès de l’agriculture ont été considérables depuis 50 ans : quantité, qualité, prix, etc. Mais la dérégulation provoque des soubresauts difficilement compatibles avec le développement de l’agriculture. Et la « révolution verte » ne tient plus ses promesses. Si les solutions du XXe siècle ne marchent plus, Bruno Parmentier nous propose une analyse argumentée et des exemples de solutions disponibles pour répondre à ces enjeux fondamentaux de développement pour l’avenir de nos sociétés.